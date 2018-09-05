القاهرة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسأدت عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1ر1% مسجلاً 34ر15720 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1ر1% ليصل إلى 26ر745 نقطة،وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 03ر1% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 21ر1929 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8ر6 مليار جنيه ليصل إلى 872 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 7ر2 مليار جنيه.// انتهى //16:57ت م0186