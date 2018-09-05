الظهران 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسالتقى مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد بمقر الجامعة أمس, وكيل وزارة الاتصالات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان .وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون مع وزارة الاتصالات في ربط العلوم التقنية بسوق العمل، وتحفيز ابتكارات الطلاب وتسويقها، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تسويق وإبراز إنجازات الجامعة في مجال الحاسب الآلي والبرامج الأكاديمية التي توفرها لأرباب العمل في شتى القطاعات بحيث يتم استقطاب الكفاءات التي تبحث عنها هذه القطاعات في سوق العمل.وكان الدكتور آل ثنيان قد زار كلية هندسة وعلوم الحاسب الآلي والتقى عميد الكلية الدكتور عادل فضل أحمد, وعدداً من الأساتذة, واطلع على رؤية الكلية وأهدافها التي تركز على التميز في تخريج كفاءات مؤهلة لسوق العمل, بالإضافة إلى التميز في المشاريع البحثية وبراءات الاختراع في المجال التقني, واهتمام الكلية بالمجالات التقنية الحديثة، التي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030م في التطوير التقني، كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأمن المعلومات, كما زار معهد البحوث بالإضافة إلى وادي الظهران للتقنية.// انتهى //16:57ت م0187