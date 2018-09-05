القاهرة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسعقدت اللجنة العربية مفتوحة العضوية المعنية بتطوير وإصلاح جامعة الدول العربية اجتماعها الخامس عشر اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامه بن أحمد نقلي؛ بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.واستعرضت اللجنة في اجتماعها تقارير عمل فرق العمل الأربعة الخاصة بتطوير وإصلاح وتحديث جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك في ضوء الاجتماعات المتتالية التي عقدتها الفرق في وقت سابق.ورفعت اللجنة نتائج أعمالها إلى اجتماعات الدورة الـ (150) لمجلس جامعة الدول العربية التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري على مستوى المندوبين، ويوم 11 سبتمبر على مستوى أصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب.// انتهى //17:00ت م0188