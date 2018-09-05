بريدة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسزار عدد من مديري الدوائر الحكومية بمنطقة القصيم مهرجان تمور بريدة 39 اليوم ، واطلعوا على حركة البيع والشراء داخل السوق وما يحويه من كميات وفيرة من التمور، وإقبال كبير من تجار ومزارعي ومستهلكي التمور، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة والخيرية والاجتماعية، وأكثر من 4000 شاب وفتاة، وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين، كما زاروا متنزه ديرتي الريفي الذي يقدَّم من خلاله فعاليات متنوعة لشرائح المجتمع المتعددة .وأشاد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق الخمعلي، بمثالية وتميز مهرجان تمور بريدة وتنوع التمور ووفرتها وبالفعاليات التي تقام على هامشه، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان وحسن التنظيم والإعداد لمثل هذه المهرجانات التي تلامس المجتمع .من جانبه أثنى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان بن جار الله الصوينع، على وفرة التمور داخل السوق وعلى تفاعل الشباب من خلال عمليات البيع والشراء والأعمال المساندة، مشيراً إلى أن سوق تمور بريدة يحتضن في كل عام إنتاج أكثر من 8 مليون نخلة، تنتج أكثر من 300 ألف طن من التمور، وأصناف متنوعة من التمور .وثمن الدور البارز والدعم اللا محدود من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم للمهرجان، ودعم الشباب وإيجاد فرصة وظيفية لهم على الأصعدة كافة، مؤكدا أن اهتمام سموه بالزراعة والنخيل بالمنطقة، وإيجاد جائزة للمزرعة النموذجية والنخيل وسلامة الغذاء، إلا دليل على دعم سموه ومتابعته المستمرة .وأشار إلى أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم تقدم خدمات متنوعة داخل المهرجان كضبط جودة التمور وتوعية المزارع والمستهلك بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم، مثمناً متابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، واهتمامه بالمحاصيل الزراعية وسلامة الأغذية على الأصعدة كافة .// انتهى //17:00ت م0189