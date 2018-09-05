سكاكا 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي, ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة.واستعرض سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز خلال اللقاء, الأنشطة التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة خلال موسم الصيف الحالي التي اشتملت العديد من البرامج الهادفة والمفيدة، ومشاركة الإدارة في خدمة ضيوف الرحمن .كما اطلع سموه على خطة الإدارة للعام الدراسي الجديد الذي شهد انطلاقتها مطلع الأسبوع الحالي .ونوه أمير منطقة الجوف, بالدور الذي تقوم به وزارة التعليم في توفير البيئة المدرسية والتعليمية المناسبة لإعداد جيل واعي متعلم يساعد في بناء وطنه في ظل الدعم اللا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //17:03ت م0190