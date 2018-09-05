الرياض 25 ذو الحجة 1439هـ الموافق 5 سبتمبر 2018م واسأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن شركة "بيكر هيوز" التابعة "لجنرال إلكتريك" تستعد لتوسيع استثماراتها داخل المملكة بأكثر من مليار ريال في قطاع النفط والغاز.وأفادت الهيئة، أن "بيكر هيوز" تعد من الشركات الرائدة في العالم لمنتجات وخدمات حقول النفط، والحلول الرقمية المتكاملة، مبينة أن الشركة تعمل باستمرار على دعم التوطين في المملكة، عبر توسيع منشآتها وتقديم أحدث التقنيات والحلول في القطاع.وأشارت الهيئة، إلى أن الشركة ستعمل عبر توسيع استثماراتها داخل المملكة على بناء قدرات التصنيع المحلي، ورقمنه القطاع، ودعم الابتكار والبحث والتطوير، والاستثمار في المواهب السعودية، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بتطوير سلسلة إمدادات عالمية في المملكة.يذكر أن شركة "بيكر هيوز" تعد شريكاً استراتيجيًا للمملكة في مجال النفط والغاز، إذ بدأت رحلتها داخل المملكة بحفر بئر الخير في الدمام عام 1938، كما تجاوز عدد العاملين في الشركة داخل المملكة حتى الآن 2650 موظفاً في أكثر من 10 منشآت مستثمرة بالمملكة.// انتهى //17:04ت م0191