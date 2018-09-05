جيزان25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسدشن أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان اليوم , تطبيق البلاغات 940 للهواتف الذكية المرتبط مركزيا مع جميع البلديات.وأوضح أمين المنطقة أن التطبيق يوفر إمكانية التقاط صورة مباشرة، أوفيديوهات لموضع البلاغ، والقيام برصد الموقع الجغرافي، ونقل المعلومات إلى مركز البلاغات بالأمانة، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع جميع البلاغات المقدمة ومعالجتها باهتمام كبير، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.وبين أن بدء عمل تطبيق البلاغات 940 يعد خطوة من العديد من الخطوات التطويرية التي تنفذها الأمانة، لضمان تسريع وتيرة التحول الالكتروني، لتحقيق مبدأ الشفافية، وتحسين الأداء، والتسهيل على المستفيدين من خلال استقبال بلاغاتهم على مدار 24 ساعة.//انتهى//17:06ت م0192