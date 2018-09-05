صبيا 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسرأس محافظ صبيا منصور بن زيد الداود اليوم , الاجتماع الدوري للمجلس المحلي للمحافظة, بحضور أعضاء المجلس ومديري الجهات الحكومية المعنية , وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة, منها سير العمل والمراحل المنجزة من مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، التي تشمل شبكات الصرف الصحي للأحياء السكنية والقرى بالمحافظة، وما يعترض هذه المشروعات من معوقات وسبل معالجتها، واحتياجات أهالي المراكز والقرى التابعة للمحافظة في مجالات التعليم والبلدية والطرق والصحة والكهرباء والمياه والاتصالات والحلول الكفيلة بتسريع تنفيذ بعض مشروعات الطرق التي تسببت في غزل عدد من القرى عن المحافظة، إثر هطول الأمطار، وتحتاج إلى أنشاء جسور وعبارات لدرء أخطار السيول .كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ العديد من القرارات والتوصيات حيال ما تم بحثه من موضوعات.// انتهى //17:07ت م0193