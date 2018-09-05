تبوك 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم بالصالة الرياضية للجامعة الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1439.1440 وذلك خلال الحفل الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب بالجامعة إحتفاء بهم ، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم .شاهد بعدها الجميع فيلما وثائقيا تعرف الطلاب الجدد من خلاله على العمادة وما يقدم لهم من خدمات أكاديمية وأنشطة، بعد ذلك أقيم أوبريت إنشادي حمل عنوان " ياطالب العلم" ثم شاهد المستجدون بعد ذلك فيلما تحفيزيا عن طلاب كانوا بالأمس على مقاعد الدراسة بجامعة تبوك، وأصبحوا اليوم في أعمالهم التي يواصلون من خلالها تقديم خدمتهم لوطنهم بذات الهمة والإصرار الذي كانوا فيه طلابا بالجامعة، حيث استمعوا بقصص نجاحهم ودورهم السابق كطلاب وماقدمته الجامعة لهم من خدمات حتى أصبحوا بعد فضل الله على ماهم عليه اليوم.بعدها ألقى معالي مدير الجامعة هنأ في مستهلها الطلاب بمناسبة العام الجامعي الجديد ، متمنياً للطلاب والطالبات دوام التوفيق في دراستهم في رحاب الجامعة وتحقيق أمنياتهم وطموحاتهم ليكونوا أعضاء فاعلين في صنع مستقبل مشرق لهم وللوطن - بإذن الله-.وقال معاليه : إن الجامعة تمكنت بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود ودعم حكومتنا الرشيدة، من تحقيق قفزات نوعية وأن توفر لأبنائها وبناتها جميع الخدمات اللازمة التي تعينهم على دراستهم، في جو أكاديمي متميز، وبيئة تعليمية محفزة, حاثاً الطلاب على الانضباط في الحضور، والالتزام بمعايير وأخلاقيات الجامعة، والتحلي بآداب العلم، والجد والاجتهاد.بعد ذلك دشن معاليه برنامج GPS الذي أعدته الجامعة لخدمة الطلبة والطالبات داخل المدينة الجامعية.وفي ختام الحفل كرم معالي مدير جامعة تبوك عشائر الجوالة بالجامعة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج بالحرميين الشريفين والمشاعر المقدسة وحصولهم على عدد من المراكز المتقدمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام.يذكر أن البرنامج التعريفي الذي صاحب فعاليات الحفل، جاء لمساعدة الطلاب المستجدين في الحصول على المعلومات الخاصة بالحقوق والمسؤوليات الطلابية، وتعريفهم بنظام الدراسة في الجامعة، وما تقدمه أقسام ووحدات عمادة شؤون الطلاب، وكذلك التعريف بإجراءات استكمال قبول الطلبة بالجامعة، كإصدار البطاقة الجامعية، والتسجيل للحصول على المكافأة الشهرية.//انتهى //17:08ت م0194