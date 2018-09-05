رياضي / استعدادات الأندية السعودية : القادسية يواجه الاتفاق ودياً غداً
الأربعاء 1439/12/25 هـ الموافق 2018/09/05 م واس
الرياض 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واس
يخوض فريق القادسية الأول لكرة القدم, مباراة ودية أمام فريق الاتفاق عند الساعة 7:30 غدا الخميس على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة .
وقرر مدرب القادسية "الصربي" الكسندر ستانوجيفيتش أن تكون المباراة مغلقة، وعدم السماح بتواجد الجمهور ووسائل الإعلام، لرغبته في الوصول باللاعبين لدرجة عالية من التركيز .
وتأتي المباراة في إطار تحضيرات الفريق القدساوي للجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، التي ستكون أمام فريق الاتحاد 15 سبتمبر الجاري في جدة .
وكان القادسية قد تعادل في مباراته الأولى بالدوري أمام الفتح بنتيجة سلبية ليحصد أول نقطة في الموسم الجديد .
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17:10ت م
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