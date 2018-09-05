الرياض 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسيخوض فريق القادسية الأول لكرة القدم, مباراة ودية أمام فريق الاتفاق عند الساعة 7:30 غدا الخميس على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة .وقرر مدرب القادسية "الصربي" الكسندر ستانوجيفيتش أن تكون المباراة مغلقة، وعدم السماح بتواجد الجمهور ووسائل الإعلام، لرغبته في الوصول باللاعبين لدرجة عالية من التركيز .وتأتي المباراة في إطار تحضيرات الفريق القدساوي للجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، التي ستكون أمام فريق الاتحاد 15 سبتمبر الجاري في جدة .وكان القادسية قد تعادل في مباراته الأولى بالدوري أمام الفتح بنتيجة سلبية ليحصد أول نقطة في الموسم الجديد .// انتهى //17:10ت م0195