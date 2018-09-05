إسلام آباد 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.32 % أي ما يعادل 132 نقطة، وأقفل عند مستوى 41620 نقطة.وبلغت كمية التداول 70458220 سهماً نفذت في 334 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 98 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 210 شركات، واستقرت قيمة أسهم 26 شركة.وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والإسمنت على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //17:12ت م0198