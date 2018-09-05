الباحة 25 ذو الحجة 1439هـ الموافق 05 سبتمبر 2018م واسدشن محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي عصيدان اليوم حملة التبرع بالدم لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي, وذلك بمقر مستشفى محافظة الحجرة, وبشراكة مجتمعية من لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.وأوضح مدير مستشفى الحجرة والمشرف على المراكز الصحية الدكتور مطر بن سعيد الزهراني بأن الحملة تنفذ بالتنسيق مع إدارة المختبرات وبنك الدم بالباحة, حيث تستهدف كافة شرائح المجتمع بالمحافظة، دعماً لجنودنا المرابطين على الحدود، وتعزيزاً للمسؤولية المجتمعية، التي تتماشى مع الدور الإنساني الواجب على كل فرد من أبناء هذا الوطن العزيز, وتستمر لمدة ثلاثة أيام.وأكد الدكتور الزهراني أن الحملة تضمنت في يومها الأول محاضرة عن أهمية وفوائد التبرع بالدم ونصائح يجب اتباعها قبل التبرع .//انتهى//19:31ت م0242