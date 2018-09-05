الباحة 25 ذو الحجة 1439هـ الموافق 05 سبتمبر 2018م واسأصدر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين قراراً بتشكيل لجنة للجودة والاعتماد الأكاديمي وذلك برئاسة معاليه وعضوية وكيل الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية ووكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع ووكيل الجامعة للدراسات العاليا والبحث العلمي ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، إضافة إلى عميد التطوير الجامعي عضواً ومقرراً.ويتضمن القرار رسم السياسات العامة لضمانة الجودة في الجامعة وإدارة عملية تقويم الأداء العام بالجامعة، وإقرار خطة التقويم الذاتي وخطط تنفيذ ممارسات الجودة والإشراف العام على جهود الإعتماد المؤسسي والبرامجي، ورسم وإقرار السياسة العامة لنشر ثقافة الجودة في وحدات الجامعة المختلفة، ومتابعة تنفيذ خطة التحسين بناء على نتائج التقويم الذاتي في الكليات والعمادات والإدارات والبرامج المختلفة، ودعم جهود التطوير والتحسين المستمر، والتأكد من التزام جميع وحدات الجامعة بتطبيق معايير الجودة والإعتماد الاكاديمي، إضافة إلى دراسة ومناقشة مايحال إليها من موضوعات من قبل صاحب الصلاحية.ويأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الجامعة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في الجودة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية واللجنة الإدارية والمجتمعية.//انتهى//19:33ت م0243