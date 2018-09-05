الباحة 25 ذو الحجة 1439هـ الموافق 05 سبتمبر 2018م واسعقد المجلس المحلي بمحافظة المخواة اليوم, جلسته السادسة برئاسة محافظ المخواة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، وبحضور أعضاء المجلس المحلي, ورئيس وأعضاء المجلس البلدي .واطلع المجلس على الآلية الحديثة للمجلس المحلي, للعرض المقدم من اللجنة المشكلة للبحث عن أرض صالحة لإنشاء مدينة رياضية بالمحافظة، والارتقاء من الناحية السياحية والخدماتية, كما استعرض المجلس العرض المقدم من اللجنة المشكلة من الجهات ذو العلاقة بالوقوف على احتياجات قرى وادي الحُمره وخدماتها الصحية والتعليمية وشبكة المياه والإنارة والسفلته وإنشاء طريق من قبل إدارة النقل وافتتاح مركز للدفاع المدني, إضافة إلى مناقشة طلبات أهالي الجزء الجنوبي من شدا الأعلى حول شمول قراهم بخدمات الاسفلت والمياه والإنارة .واستعرض المجلس, طلب أهالي حي الخالدية حول سفلتة الشارع الرئيسي للحي لكثرة تجمع مياه الأمطار وتزويد الحي بالإنارة والاهتمام بالنظافة, واستكمال الخدمات البلدية في الحديقة الجديدة بمركز الاحسبة, كما تم مناقشة استحداث خدمات لفروع الإدارات الحكومية بمركز ناوان.// انتهى //19:38ت م0245