عام / وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني
الأربعاء 1439/12/25 هـ الموافق 2018/09/05 م واس
لندن 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم خلال زيارته الرسمية إلى لندن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني توم توغنهات .
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة, إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة .
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19:42ت م
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