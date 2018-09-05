لندن 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم خلال زيارته الرسمية إلى لندن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني توم توغنهات .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة, إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة .// انتهى //19:42ت م0246