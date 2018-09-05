الباحة 25 ذو الحجة 1439هـ الموافق 05 سبتمبر 2018م واسرأس محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان، اليوم اجتماع اللجنة المنظمة لمهرجان الرمان الوطني السابع بمنطقة الباحة، والذي تنظمه محافظة القرى، وجمعية الرمان التعاونية بالقرى، بالتعاون مع مؤسسة وسام البادية.وفي بداية الاجتماع نوّه العبيلان خلال كلمته، بأهمية هذا المهرجان وما ينطوي عليه من حث وتشجيع المزارعين تجاه هذه الثمرة وغيرها من الثمار التي تعود بالخير والمرتبطة بالمنطقة.ولفت محافظ القرى إلى مدى اهتمام سمو أمير المنطقة -يحفظه الله- بمهرجان الرمان حيث كانت توجيهات سموه الكريمه بتحويل مسمى المهرجان إلى مهرجان الرمان الوطني بمنطقة الباحة واهتمام سموه، بمثل هذه المهرجانات؛ لما فيها من تشجيع للمزارعين، وما تحققه من حراك استثماري بالمنطقة .وشدّد محافظ القرى على أهمية الأعداد لهذه المناسبة بالصورة الأمثل، التي تتيح للمنتجين من عرض منتوجاتهم خلال فترة خمسة أيام، والتي تمثل الفترة الفعلية للإعلان عن انطلاق المهرجان .واستمع الحضور إلى تقرير من رئيس بلدية القرى المهندس سعيد صالح الزهراني، حول مدى الاستعدادات الجارية التي تنفذها البلدية .من جانبه قدم رئيس الجمعية التعاونية للرمان، تقريرًا شاملًا ومفصلًا عن طبيعة المناسبة والفعاليات المصاحبة، وما قامت به الجمعية والمؤسسة المنظمة من جهود في سبيل إنجاح المهرجان.// انتهى //19:44ت م0248