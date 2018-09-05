عمّان 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسافتتحت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، اعمال المؤتمر الدولي حول "المعضلات الصحية الناتجة عن اختلالات أنماط الحياة والبيئة" ، بمشاركة عربية ودولية.ويهدف المؤتمر، إلى البحث في أثار التغيرات على العادات والانماط الغذائية للإنسان وبخاصة الأطفال والشباب وابتعادهم عن الجهد البدني والرياضي والاستخدام الخاطئ لأوقات ووسائل الراحة.ويسلط المشاركون في المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، الضوء على الآثار السلبية لبعض وسائل التكنولوجيا الموجهة للأطفال والشباب وبخاصة في مجالات التسلية والترفيه واستهلاك جل أوقاتهم دون نشاط بدني، والأكل غير الصحي وما ينتج عن ذلك من مخاطر كبيرة على صحتهم تؤدي إلى إصابتهم بأمراض السكري، وارتفاع الضغط الشرياني، واعتلالات القلب والشرايين وغيرها.ويقدم المشاركون في المؤتمر، عدداً من الأبحاث والدراسات والمراجعات ضمن منهج علمي معاصر لإيجاد الحلول والتخطيط السليم لدى الأطباء والعاملين في الحقل الصحي، والقائمين على برامج التعليم والتدريب في المؤسسات الطبية ، ولدى صناع القرار الصحي الرسمي.// انتهى //19:44ت م0249