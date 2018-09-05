تونس 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسعبرت تونس عن ارتياحها للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس، وإنهاء مظاهر العنف والفوضى التي شهدتها المدينة منذ أيام .وأعربت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، عن أملها في أن يمكن الاتفاق من إعادة الأمن إلى طرابلس، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم وحقن الدماء .وأكدت مجدداً دعمها للجهود الهادفة إلى دفع المسار السياسي في ليبيا للتوصل إلى تسوية توافقية وشاملة وفقاً لخطة الأمم المتحدة التي تمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وتضمن وحدته الترابية وسلامة شعبه.// انتهى //19:46ت م0250