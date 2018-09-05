المدينة المنورة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واساطلقت إدارة الحشود بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة برنامجها (تمكين) الذي يأتي ضمن حملة الوكالة ( خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ) , بحضور رئيس الهيئة الاستشارية الشيخ صالح بن خالد المزيني و مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز بن غانم الردادي.وأوضح مدير إدارة الحشود المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي أن البرنامج يتضمن عرض وشرح لمداخل الساحات وارتباطها بالأحياء بالمنطقة المركزية ، ونقاط مواقع الخدمة لزوار المسجد النبوي الشريف وكذلك الأبواب المخصصة للوصول لمقاصد الزوار داخل المسجد ، كما تم توزيع الهدايا لزائري ورواد المسجد النبوي .//انتهى//20:08ت م0251