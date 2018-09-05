محايل 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسأنهت جمعية رفق لرعاية الأيتام بمحافظة محايل ، اليوم , توزيع 1130 حقيبة مدرسية على طلاب وطالبات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن يحي الشيخي أن مشروع الحقيبة المدرسية أحد المشروعات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها لتخفيف العبء المادي عليها وإدخال الفرح والسرور, مشيراً إلى أن الحقائب احتوت جميع المستلزمات الدراسية الأساسية التي يحتاجها الطلاب والطالبات من أبناء الأسر المسجلة بالجمعية, معرباً عن شكره وتقديره لجميع الداعمين لبرامج الجمعية.// انتهى //20:12ت م0252