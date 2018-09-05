المدينة المنورة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسنظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بوحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية اليوم زيارة لحجاج جمعية طيبة لذوي القدرات الخاصة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة.وأوضح مدير وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي سمير بن عبدالستار ألفت أن الإدارة سخرت جميع الظروف لزيارة هذه الفئة الغالية لتمكينهم من أداء عباداتهم بكل طمأنينة .//انتهى//20:14ت م0253