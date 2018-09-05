تبوك 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واستفقد رئيس بلدية محافظة الوجه المهندس سلامة البلوي ورئيس المجلس البلدي أحمد الشريف وأعضاء المجلس البلدي ،اليوم، عددًا من القرى والهجر التابعة للمحافظة، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها المجلس والبلدية للوقوف على الخدمات المقدمة للأهالي وتلمس احتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم.وأوضح رئيس المجلس البلدي أن الجولة شملت مركز المارة والنخيرة والبرام حيث تفقد الوفد الخدمات المقدمة لأهالي القرى من حيث النظافة وتمهيد الطرق .وأفاد أن الوفد التقى خلال الجولة برئيس مركز المارة وعدد من أهالي تلك القرى والهجر, مستمعين إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم, واعدين ببذل اقصى الجهود من أجل تحقيق تلك الاحتياجات تماشياً مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - بتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين .// انتهى //20:20ت م0256