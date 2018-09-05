الرياض 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واستعادل فريق النهضة والجبلين بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب النهضة ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وارتفع رصيد النهضة إلى 4 نقاط بالمركز السادس ، ورصيد الجبلين نقطة واحدة بالمركز السادس عشر .وخسر فريق الوشم من نظيره القيصومة بهدف دون رد ليظل الوشم بلا رصيد بالمركز ماقبل الأخير وارتفع رصيد القيصومة إلى 4 نقاط بالمركز الثامن ، وتعادل فريق الشعلة مع النجوم بدون أهداف ليحقق الشعلة أول نقطة له بالدوري ويتقدم للمركز الرابع عشر ، وارتفع رصيد النجوم إلى 4 نقاط بالمركز السابع .وتغلب الأنصار على فريق جدة بهدف دون رد ليتقدم الأنصار للمركز التاسع برصيد 4 نقاط ، فيما تراجع فريق جدة للمركز العاشر برصيد 3 نقاط .// انتهى //21:47ت م0274