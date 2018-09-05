الرياض 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسواصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لكرة القدم اليوم تحضيراته على استاد الأمير خالد بن سلطان بقيادة مدربه ماريوس سوماديكا، الذي استهلها بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة ماركا .وقسم المدرب الفريق لعدة مجموعات طبقوا تدريبات فنية منوعة ركز من خلالها على التمرير السريع من لمسة واحدة، ثم أعقبها بتقسيمة تكتيكية شهدت عدة تطبيق تدريبات أبرزها: بناء الهجمة، والضغط على حامل الكرة، والاستحواذ، وإغلاق المساحات، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.وشهدت التدريبات غياب اللاعب ناصر الشمراني بسبب تعرضه لوعكة صحية ، وفضل الجهاز الطبي إراحته .// انتهى //21:48ت م0275