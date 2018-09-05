الدوادمي 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسرأس محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين بمقر المحافظة اليوم، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني الـ 26، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد هذلول العتيبي وأعضاء اللجنة من مديري الجهات الحكومية.وتناول الاجتماع عدداً من المحاور منها التأكيد على الجهات ذات العلاقة بسرعة استكمال مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالمحافظة، ومراجعة بعض المواضيع المطروحة في الاجتماع الـ 25 للجنة، والتأكيد على جاهزية واستعداد الجهات المساندة لأعمال الدفاع المدني في مواسم الأمطار .ودعا المحافظ أعضاء اللجنة، إلى توحيد الجهود والتنسيق فيما يضمن المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات بما يحقق السلامة العامة من المخاطر التي تستدعي تضافر الجهود.// انتهى //22:08ت م0278