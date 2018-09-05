طرابلس 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسرحب الاتحاد الأوروبي باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع في العاصمة الليبية طرابلس.وقال بيان لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد نقلته وسائل إعلام محليه اليوم " إن اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بين عدة مجموعات بالأمس تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، هو خطوة مرحب بها من شأنها أن تؤدي إلى إزالة العنف التي تشتد الحاجة إليها في طرابلس وحولها".ودعا البيان الأوروبي جميع الأطراف المعنية إلى الاحترام الكامل للاتفاق، وتنفيذ جميع شروطه بروح التوفيق ومصلحة الشعب الليبي.وأكد البيان استمرار دعم عملية الوساطة الشاملة بقيادة الأمم المتحدة، لإيجاد حل مستدام للأزمة السياسية في ليبيا.// انتهى //22:14ت م0279