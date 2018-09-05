عرعر 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسأقام النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية أمس ،أمسية شعرية للدكتور محمد بن راضي الشريف ، بحضور عدد من مثقفي المنطقة و متذوقي الشعر، وذلك على مسرح النادي الأدبي.وبدأت الأمسية بقصيدة وطنية بعنوان " وطن الإباء " ، تبعها العديد من القصائد المتنوعة , وكانت آخرها قصيدة " مكث " التي تحمل عنوان كتابه الأخير .‏ وفي ختام الأمسية كرم رئيس النادي ماجد المطلق ، الدكتور الشريف .وأكد رئيس النادي الأدبي بالحدود الشمالية أن النادي يرحب باستقبال جميع الكتب والدواوين التي يقدمها مؤلفوها للنادي ، مبديا فخره في كل كتاب أو ديوان يقوم النادي بطباعته لأبناء المنطقة والمملكة بشكل عام.// انتهى //22:23ت م0280