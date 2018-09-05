الكويت 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسعقد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في واشنطن اليوم مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تطويرها وتنمية أطر التعاون الثنائي العسكري والتعاون الأمني وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية على كافة الأصعدة والمجالات .كما تطرقت المباحثات إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار الدولي ودعم الجهود الدولية الساعية لمواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب وردع تمويله وتجفيف منابعه .// انتهى //22:26ت م0281