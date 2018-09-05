تونس 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسالتقى وزير الصناعة التونسي المكلف بوزارة الطاقة سليم الفرياني اليوم، ممثلي الشركات النفطية الأجنبية العاملة في تونس.وبحث الجانبان خلال اللقاء مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة في تونس والتحديات التي يواجهها.وأكد الوزير التونسي حرص حكومة بلاده على الارتقاء بواقع ومستقبل الطاقة من خلال تطويره ومزيد حوكمته لتلبية الاحتياجات المتزايدة في البلاد.// انتهى //22:34ت م0282