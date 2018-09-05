جدة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة مساء اليوم، الحفل السنوي الـ 39 ، لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن وتخريج (1000) حافظ وحافظة لكتاب الله ، بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والأرشاد ، الشيخ الدكتور عبدالله بن صالح آل الشيخ ، ورئيس الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي ، وعدد من المسؤولين والحفاظ وأولياء الأمور، وذلك بفندق هيلتون جدة.

ورحّب وكيل الوزارة بسمو محافظ جدة ، والحضور في كلمة الوزارة التي أشار فيها إلى أن المملكة منذ بداية تأسيسها وحتى الآن ، تولي القرآن جل اهتمامها ، لما تعلمه من خير ينعكس بذلك على البلاد والعباد ، وأن القران الكريم هو دستور أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ويرفع الله به الأقوام ، ويعز به الناس ، وخيرهم من تعلم القران وعلمه.

وأكد آل الشيخ حرص الوزارة واهتمامها بالقرآن في القطاعات كافة ، منوهاً أن الاهتمام سينشئ الإبن على تربية قرآنية تنعكس عليه بالإيجاب وبالتالي مجتمعه بشكل كامل.

من جهته أعرب رئيس جمعية خيركم ، المهندس عبدالعزيز حنفي ، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، ودعم أهل القرآن وخاصّته ، مشيراً إلى أن الجمعية ومنذ تأسيسها عام 1396هـ ، ساهمت في تحفيظ القرآن لما يقارب مليون حافظ وحافظة.

وأوضح حنفي أن الجمعية دأبت منذ نشأتها على التطور والتقدم لخدمة القرآن الكريم ، وسخرت الوسائل الحديثة لذلك ، فدشنت عدة منصات إلكترونية منها : منصة خيركم للتعليم عن بعد ، وتحتوي عدة برامج مثل : برنامج المقرأة الهاتفية النسائية ، والحلقات الإلكترونية النسائية ، وركن الطفل ، وحلقات التحفيظ في المرافق العامة والمطارات ، والجهات العسكرية ، وغيرها.

كما استمع سمو الأمير مشعل بن ماجد خلال الحفل لعدد من تلاوات الحفاظ ، كما شاهد والحضور مسيرة المحتفى بهم ونبذه عن تاريخ تأسيس الجمعية .

وفي ختام الحفل كرّم سمو محافظ جدة الجهات الداعمة للجمعية ورعاة الحفل ، كما توّج الحفاظ بالجوائز المعدّة بهذه المناسبة .

// انتهى //

22:35ت م

0284