إسلام آباد 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أنه عقد مباحثات إيجابية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وأن البلدين اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في إسلام آباد في ختام الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له إلى باكستان.ووصف قريشي زيارة وزير الخارجية الأمريكي لباكستان ومحادثاته مع المسؤولين الباكستانيين حول تعزيز العلاقات الثنائية بالتطور الإيجابي، مشيراً إلى أن الزيارة ساهمت في معالجة الخلافات التي سيطرت على العلاقات بين البلدين.وأضاف أن البلدين أعربا عن عزمهما على المضي نحو الأمام والتركيز على القضايا المشتركة بما في ذلك دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان.وقال " إن وزير الخارجية الأمريكي وجه له الدعوة للقيام بزيارة إلى واشنطن خلال الفترة القادمة لبحث المزيد من العلاقات الثنائية بين البلدين".// انتهى //22:37ت م0285