عام / كلية ابن رشد تختتم الملتقى التدريبي الأول بأبها
الأربعاء 1439/12/25 هـ الموافق 2018/09/05 م واس
أبها 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واس
اختتم مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها ،اليوم ، الملتقى التدريبي الأول الذي نظمه المركز تحت عنوان ( المهارات الحياتية) لمدة 3 أيام بمسرح الكلية .
وأوضح عميد الكلية الدكتور علي مفرح سرحان أن الهدف من هذا الملتقى هو تطوير مهارات المتدرب والمتدربة واكتشاف المواهب ، مشيراً إلى أن المشاركة في الملتقى كانت مجانية لخدمة المجتمع .
من جهته أبان مشرف مركز خدمة المجتمع بالكلية الدكتور عبدالله العمار بأن الملتقى التدريبي يعد الأول من نوعه بالمنطقة، حيث اشتمل على العديد من المهارات الحياتية و الدورات التدريبية منها "فن تطوير الذات" و"الذكاء العاطفي "و"كيف تدير أموالك" و"اقتناص الفرص الوظيفية" و"الثقة بالنفس" التي قدمها مدربين معتمدين في المجال التدريبي .
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