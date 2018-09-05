أبها 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واساختتم مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها ،اليوم ، الملتقى التدريبي الأول الذي نظمه المركز تحت عنوان ( المهارات الحياتية) لمدة 3 أيام بمسرح الكلية .وأوضح عميد الكلية الدكتور علي مفرح سرحان أن الهدف من هذا الملتقى هو تطوير مهارات المتدرب والمتدربة واكتشاف المواهب ، مشيراً إلى أن المشاركة في الملتقى كانت مجانية لخدمة المجتمع .من جهته أبان مشرف مركز خدمة المجتمع بالكلية الدكتور عبدالله العمار بأن الملتقى التدريبي يعد الأول من نوعه بالمنطقة، حيث اشتمل على العديد من المهارات الحياتية و الدورات التدريبية منها "فن تطوير الذات" و"الذكاء العاطفي "و"كيف تدير أموالك" و"اقتناص الفرص الوظيفية" و"الثقة بالنفس" التي قدمها مدربين معتمدين في المجال التدريبي .// انتهى //22:46ت م0287