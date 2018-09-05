طرابلس 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم في طرابلس كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ت. ويليامز.ورحب السراج باتفاق وقف الأعمال المسلحة والعدائية في العاصمة طرابلس، وعرض السراج خلال الاجتماع تفاصيل ما تم الاتفاق بشأنه من إجراءات للوقف الفوري للأعمال العدائية في ضواحي العاصمة، وضمان أمن المدنيين والتزام جميع الأطراف بالامتناع عن أي تحركات عدائية من شأنها عرقلة تنفيذ وقف إطلاق النار.وأعلن السراج خلال الاجتماع بأن كل الإمكانيات العسكرية والأمنية والإنسانية قد سخرت لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وضمان أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، كما حذر في الوقت نفسه من أي محاولات لعرقلة تطبيقه.// انتهى //23:01ت م0288