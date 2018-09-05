رام الله 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسرحبت الحكومة الفلسطينية بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس المحتلة إلى تل أبيب.وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بقرار حكومة باراغواي الذي صدر بعد مراجعة حقيقية كشفت طريق الصواب السياسي والدبلوماسي، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تقر بأن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إثر عدوان عام 1967، وأنها عاصمة دولة فلسطين وتعترف بها أكثر من 138 دولة في العالم.واعتبر المحمود أن هذه الخطوة تشير إلى مدى استمرار النجاح الدبلوماسي الفلسطيني، وتحقيقه النتائج الإيجابية بقيادة الرئيس محمود عباس.// انتهى //23:02ت م0289