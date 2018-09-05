جيزان 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسعقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان اليوم, اجتماعاً برؤساء البلديات في المنطقة لرفع مستوى وتحسين العمل البلدي بحضور وكلاء ومديري العموم بالأمانة ، وذلك بفندق النفوتيل في مدينة جيزان.وجرى خلال الاجتماع بحث الأليات والخطط الخاصة بمتابعة وتحسين سير العمل ، وإنجاز المبادرات التي تعنى بالبنية التحتية، وزيادة الإيرادات، وتحسين الإجراءات، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين.واستعرض الاجتماع مؤشرات أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها في برنامج مدينتي 2018، ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والوقوف على نسب إنجاز المشاريع وآلية تنفيذها، وإيجاد الحلول لأي معوقات تحول دون سرعة تنفيذ المشاريع البلدية في المنطقة، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة.كما تم خلال الاجتماع بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.//انتهى//23:23ت م0292