صامطة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واستفقد محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة اليوم مركز القفل، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.ووقف المحافظ في مستهل الجولة على عدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمركز في مجالات السفلتة والإنارة وغيرها من الخدمات البلدية والمشروعات المتعثرة وبحث السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذها.وعقد محافظ صامطة خلال الزيارة، اجتماعاً مع رئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي ورئيس البلدية محمد بن حسن حامضي، تم خلاله بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.// انتهى //23:27ت م0295