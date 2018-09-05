ثقافي / فريق إثراء الثقافي يحتفي بانضمام 22 عضوًا جديدًا بأدبي الطائف
الأربعاء 1439/12/25 هـ الموافق 2018/09/05 م واس
الطائف 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واس
أقام فريق إثراء الثقافي بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف لقاءً لأعضاء الفريق الجدد الذين سجلوا عضويتهم بعد حضورهم الدورة التدريبية الأخيرة التي أقامها الفريق و البالغ عددهم 22 عضوا .
ورحب رئيس الفريق أحمد الشمراني بالأعضاء الجدد .
وجرى خلال اللقاء شرح مهام لجان الفريق وتقسيم المهام على الأعضاء و شرح الجداول الزمنية للبرامج الخاصة بالفريق خلال النصف الأول من هذا العام بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف.
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23:29ت م
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