الطائف 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسأقام فريق إثراء الثقافي بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف لقاءً لأعضاء الفريق الجدد الذين سجلوا عضويتهم بعد حضورهم الدورة التدريبية الأخيرة التي أقامها الفريق و البالغ عددهم 22 عضوا .ورحب رئيس الفريق أحمد الشمراني بالأعضاء الجدد .وجرى خلال اللقاء شرح مهام لجان الفريق وتقسيم المهام على الأعضاء و شرح الجداول الزمنية للبرامج الخاصة بالفريق خلال النصف الأول من هذا العام بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف.// انتهى //23:29ت م0296