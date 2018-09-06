الرياض 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسمنح المدير الفني للمنتخب السعوي الأول خوان أنطونيو بيتزي الإذن للاعب خط الوسط هتان باهبري، بالخروج من المعسكر عقب الحصة التدريبية اليوم الأربعاء، وذلك لظروف خاصة ، على أن يلتحق بالمعسكر مساء يوم الجمعة المقبل.ميدانيًا، واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء تدريباته على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد، التي بدأت بتمارين على التمرير في مجموعات مصغرة، أعقبها مران تكتيكي ومناورة على ثلثي مساحة الملعب.وعلى صعيد متصل، واصل لاعب خط الدفاع معتز هوساوي التدريبات المخصصة له برفقة الجهاز الطبي.وسيواصل المنتخب الوطني مساء غدٍ الخميس تدريباته تمام السادسة والنصف على ملعب الأمير فيصل بن فهد.// انتهى //01:31ت م0299