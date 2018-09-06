الرياض 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسأجرى المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في الطائف، الذي يستمر حتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.وأدى لاعبو الأخضر اليوم الأربعاء تدريباتهم في فترتين صباحية ومسائية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين للدفاع من الأطراف عن الكرات العرضية، أعقبها مران تكتيكي، في حين بدأت الحصة المسائية بتمارين تخصصية للدفاع والوسط والهجوم كلٌ على حدة، أعقبها مران للعمل على التنشيط الهجومي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.ويواصل المنتخب الوطني تدريباته يوم غدٍ الخميس على فترتين، ضمن معسكره بالطائف.// انتهى //01:32ت م0300