الرياض 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسقبلت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي الباطن من الناحية الشكلية مع رفضه من الناحية الموضوعية نظرًا لنظامية مشاركة لاعب نادي الفيصلي حمدان عطية الشمراني في المباراة مع مصادرة رسوم الاحتجاج المدفوعة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم .وكان نادي الباطن رفع احتجاج إلى مراقب المباراة على أهلية لاعب نادي الفيصلي حمدان عطية الشمراني للمشاركة في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الفيصلي ونادي الباطن يوم الجمعة الماضية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، ولم يستوف بعد مدة عقوبة الإيقاف المفروضة عليه في الموسم الرياضي الماضي بموجب قرار لجنة الانضباط والأخلاق .ويعد القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.// انتهى //02:01ت م0302