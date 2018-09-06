جدة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان، إثر الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".ولجلالتكم تحياتنا وتقديرنا.//انتهى//02:07ت م0303