جدة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان، إثر الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد : "بلغني خبر الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".ولجلالتكم تحياتي وتقديري.//انتهى//02:07ت م0304