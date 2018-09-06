القطيف 25 ذو الحجة 1439 الموافق 05 سبتمبر 2018م واسافتتح منتدى الثلاثاء الثقافي مساء أمس، موسمه الثقافي التاسع عشر بلقاء جماهيري مفتوح مع إدارته، وذلك بمقر المنتدى بحي التركيا بمحافظة القطيف.وتناول اللقاء استعراضا لفعاليات موسم المنتدى الثامن عشر الماضي ونتائج الاستطلاع الذي نفذه، إضافة إلى رسم توجهات موسمه الجديد.كما تحدث عضو الهيئة التنفيذية للمنتدى زكي البحارنة عن برامج المنتدى وأبعاد نجاحه، وتنظيمه الإداري المعتمد على العمل المؤسسي بما يتطلبه من هيكل إداري ولجان وخطة عمل.وصاحب اللقاء استعراض الفنان شكري عاشور مشروع الأعمال الفنية "غناتي القطيف" الذي قدمت منه 13 عملا فنيا تحتوي على إبراز التراث والثقافة المحلية قولبتها بصيغ فنية مناسبة ضمن قيم المحبة والسلام والتعايش المجتمعي، كما استعرضت الفنانة التشكيلية هناء آل هلال تجربتها الفنية، من خلال أعمالها الفنية التي عرضتها في هذا اللقاء، وتناولت مسيرتها الفنية واتجاهات أعمالها واهتماماتها المستقبلية.// انتهى//03:01ت م0305