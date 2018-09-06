عام / الصحف السعودية
الخميس 1439/12/26 هـ الموافق 2018/09/06 م واس
الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي .. خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد ويشيد بجهودها في خدمة الاقتصاد الوطني
القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لإمبراطور اليابان
خالد الفيصل يحث على تطوير برامج وأنشطة ملتقى مكة الثقافي
مركز الملك سلمان يبدأ بدراسة ميدانية لإنشاء مركز لعلاج أمراض القلب بمأرب
القوات المسلحة تستعد لتمرين "درع الوقاية 2"
النائب العام: الاستثمار في الكفاءات البشرية عنصر أساسي للتنمية والتطوير
«التحالف» يُحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف للفريق المشترك لتقييم الحوادث
اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران
المملكة تمهد الطريق لإنجاح "جنيف 4" والحوثي يتوعد بإفشالها
أمير الكويت يعقد مباحثات رسمية مع الرئيس الأميركي
ترحيب عربي بجهود الأمم المتحدة لوقف القتال في طرابلس
صفوف الحوثيين تتهاوى أمام غارات التحالف وقصف الجيش اليمني
مجلس الأمن يبحث الوضع حول إدلب غداً وواشنطن تحذّر من «الكيميائي»
إسرائيل هاجمت أهدافاً إيرانية في سورية 200 مرة
«الخان الأحمر».. جريمة إسرائيلية جديدة
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