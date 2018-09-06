الرياض 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي .. خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد ويشيد بجهودها في خدمة الاقتصاد الوطنيالقيادة تبعث برقية عزاء ومواساة لإمبراطور اليابانخالد الفيصل يحث على تطوير برامج وأنشطة ملتقى مكة الثقافيمركز الملك سلمان يبدأ بدراسة ميدانية لإنشاء مركز لعلاج أمراض القلب بمأربالقوات المسلحة تستعد لتمرين "درع الوقاية 2"النائب العام: الاستثمار في الكفاءات البشرية عنصر أساسي للتنمية والتطوير«التحالف» يُحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف للفريق المشترك لتقييم الحوادثاعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجرانالمملكة تمهد الطريق لإنجاح "جنيف 4" والحوثي يتوعد بإفشالهاأمير الكويت يعقد مباحثات رسمية مع الرئيس الأميركيترحيب عربي بجهود الأمم المتحدة لوقف القتال في طرابلسصفوف الحوثيين تتهاوى أمام غارات التحالف وقصف الجيش اليمنيمجلس الأمن يبحث الوضع حول إدلب غداً وواشنطن تحذّر من «الكيميائي»إسرائيل هاجمت أهدافاً إيرانية في سورية 200 مرة«الخان الأحمر».. جريمة إسرائيلية جديدة// يتبع //06:03ت م0002