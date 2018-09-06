وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مبشرات الاقتصاد الوطني) : تشهد السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية أخيرا حزمة من التطورات والقفزات النوعية التي تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة ويكشف التقرير السنوي ال 54 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي تسلمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأربعاء والمتضمن التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017 م ، الكثير من المبشرات التي تشكل قاعدة جديدة ومتينة لانتقال اقتصاد المملكة إلى آفاق أوسع لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعا ونمو اقتصادي مستدام.وأضافت : وجاء في التقرير أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي سجل نموا إيجابيا بنسبة 1.5 % فيما انخفض متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 0،9 % وسجل فائض الحساب التجاري لميزان مدفوعات المملكة أكثر من 57 مليار ريال مقابل عجز مقداره 89.4 مليار ريال في عام 2016 م، إضافة إلى انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات أسواق عالمية عدة.// يتبع //06:03ت م0004