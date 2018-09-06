طوكيو 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسضرب زلزال بلغت قوته 7ر6 درجات على مقياس ريختر شمالي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا إن الزلزال تسبب في انهيار ستة منازل وسبب انهيارات أرضية في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد.وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترًا تحت الأرض، مضيفة أن عدة هزات ارتدادية تبعت الزلزال.وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيارات أرضية واسعة النطاق، حيث طُمرت منازل وطرق في بلدة أتسوما. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن هناك مخاوف من أن شخصًا قد يكون لقي مصرعه، فضلاً عن تسجيل بعض الإصابات. وعلقت رحلات القطارات وبعض الرحلات الجوية وفقًا لوكالة كيودو للأنباء.ولم تصدر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من إمكانية تكوّن موجات عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.// انتهى //06:05ت م0006