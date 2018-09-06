سيئول 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسأعلنت سيئول اليوم أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون سيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في بيونغ يانغ في قمة تعقد من 18 ولغاية 20 سبتمبر الجاري وستبحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وقال شونغ أوي-يونغ مستشار الرئيس الكوري الجنوبي لشؤون الأمن القومي غداة لقائه في بيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي الذي سلّمه رسالة إلى الرئيس الكوري الجنوبي إن القمة الثالثة بين كيم ومون ستناقش مسائل مثل الإجراءات العملية لإخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي.// انتهى //07:31ت م0008