الطائف 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واسهطلت مساء أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف شملت الحوية ، والعرفاء ، ورحاب ، وريحه ، والقيم ، والحلقة ، والمنطقة المركزية ، والفيصلية ، سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.وفي سياق متصل نبه الدفاع المدني بالمحافظة بالابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وعدم الاقتراب منها حفاظاً على سلامتهم.// انتهى //07:54ت م0010