حائل 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساحتفت إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بالنشاط الكشفي أمس بالفرق الكشفية والقادة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة لحج 1439هـ ، بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية يحيى العماري ومدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة مجدي الصبيحي، وعدداً من المسؤولين في الإدارة وقادة المدارس والقادة الكشفيين .وثمن مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية يحيى العماري بدور الكشافة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما يقدمونه من جهود تطوعية، مشيراً إلى أن الفرق المشاركة حصلت على أكثر من 22 وسام ذهبي ودرع أفضل قائد فرقة كشفية، وبيرق الكشاف النظيف، مقدماً شكره وتقديره للقائمين على الكشافة ولقادة الفرق الكشفية .وخلال الاحتفاء قلد العماري الفرق الكشفية والقادة المشاركين الأوسمة كما سلمهم شهادات الشكر والتقدير .// انتهى //08:49ت م0012