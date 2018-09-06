اجتماعي / توادَّ الأسرية تختتم برنامج "حياة هانئة" بسكاكا
الخميس 1439/12/26 هـ الموافق 2018/09/06 م واس
سكاكا 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واس
اختتمت جمعية توادَّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف أمس في مقرها بمدينة سكاكا برنامج حياة هانئة لتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا .
وهدف البرنامج الذي تناول في الجانب الشرعي فقه الأسرة وفي الجانب النفسي والاجتماعي الحياة الزوجيَّة ,إلى غرس مفاهيم البداية الصحيحة للأسرة السعيدة شرعياً ونفسياً واجتماعياً وصحياً واقتصادياً.
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09:17ت م
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