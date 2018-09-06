سكاكا 26 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 06 سبتمبر 2018 م واساختتمت جمعية توادَّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف أمس في مقرها بمدينة سكاكا برنامج حياة هانئة لتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا .وهدف البرنامج الذي تناول في الجانب الشرعي فقه الأسرة وفي الجانب النفسي والاجتماعي الحياة الزوجيَّة ,إلى غرس مفاهيم البداية الصحيحة للأسرة السعيدة شرعياً ونفسياً واجتماعياً وصحياً واقتصادياً.// انتهى //09:17ت م0014